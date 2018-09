Atm, terzo cambio in 15 giorni. I sindacati: "Dilettanti allo sbaraglio"

Dopo l’annuncio dell’Atm delle nuove modifiche al piano di esercizio, il terzo cambio in 15 giorni, i sindacati attaccano a muso durissimo: "Si procede con arroganza e pressappochismo senza condividere le scelte con il sindacato e puntualmente si sbaglia per poi rimediare alla meno peggio, demolendo pian piano la fiducia dell'utenza nel servizio pubblico".

Un messaggio che punta dritto al modo in cui la nuova governance Atm sta gestendo l’azienda trasporti dal suo insediamento: “Comprendiamo la voglia di cambiare ma riteniamo, e i fatti lo dimostrano, che bisogna farlo dialogando e collaborando con le parti sindacali».

Per i tre sindacati confederali, i continui cambiamenti del piano esercizio estivo bus in meno di quindici giorni dimostrano la scarsa conoscenza dell'azienda e del servizio da offrire alla cittadinanza. Così come i continui disagi di queste due settimane, le lamentele e le proteste degli utenti lasciati allo sbando, potevano essere evitati se la problematica fosse passata regolarmente dai tavoli preposti in sede sindacale e commissione orari e turni, dove Cgil Cisl e Uil avevano già preannunciato ciò che temevamo e che si è verificato.

«Si è invece andato avanti con ostinazione e arroganza, isolando prima i villaggi, accorpando linee senza criterio penalizzando punti sensibili come ospedali e cliniche, e temiamo che per i piani invernali all'apertura delle scuole si proceda con lo stesso metodo e si cada nello stesso errore. Si opera senza alcuna programmazione con le parti sociali e, dati alla mano, senza le necessarie competenze ma avvisiamo - ribadiscono Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti- a settembre non saranno ammissibili ulteriori disservizi né tantomeno mantenere gli attuali carichi di lavoro sul personale autista. Un ulteriore fallimento sarebbe la bocciatura definitiva senza appello del nuovo management Atm».