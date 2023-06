Assente da scuola 20 anni su 24, destituita insegnante di Reggio Calabria - Tempostretto

Dopo le segnalazioni degli studenti, il Miur carte in mano ha deciso di rimuovere l’insegnante dall’incarico, per "inettitudine permanente e assoluta"

REGGIO CALABRIA – E’ originaria di Reggio Calabria e si chiama Cinzia Paolina De Li di 56 anni, la professoressa di Storia e Filosofia, destituita dal ministero assente per 20 anni su 24 di servizio. Un caso che sta facendo il giro dei social ed è finito anche sulla scrivania del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. A “svelare” la sua identità è stato il quotidiano de “La Stampa” nell’edizione di stamattina in edicola che è riuscita a contattarla. L’insegnante ha dichiarato che “è anche una giornalista e gestirà personalmente l’aspetto mediatico della vicenda. “Ovviamente – ha sottolineato la professoressa di Storia e Filosofia – sono disponibile a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili a ricostruire la verità dei fatti di questa vicenda assolutamente unica e surreale”.

Ieri, avevano cercato di contattarla da la “Repubblica“, dribblando le domande del giornalista con un laconico : “Scusate, ma ora sono al mare. Non rispondo a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all’affermazione della Verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto”. L’insegnante di Storia e Filosofia, è stata definita dai suoi ex alunni del liceo Veronese di Chioggia (provincia di Venezia) con aggettivi poco edificanti (“impreparata e approssimativa”). Dopo le segnalazioni degli studenti, il Miur carte in mano, ha poi deciso di rimuovere l’insegnante dall’incarico, per “inettitudine permanente e assoluta”.