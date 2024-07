È fuori pericolo il bambino di 4 anni caduto in piscina

I sanitari hanno sciolto la prognosi

MESSINA – Rischiava d’annegare. Era caduto in una piscina in un agriturismo a Caronia e ora è fuori pericolo. Un bambino di 4 anni era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina. Il tutto dopo un primo trasporto l’1 luglio all’ospedale di Sant’Agata di Militello. FIno ad oggi era in prognosi riservata. Ma i sanitari hanno adesso sciolto la riserva.

Il bambino è polacco e si trova con i genitori in Sicilia per una vacanza.