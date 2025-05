E’ libera mamma gatta intrappolata a Fondo Lauritano

Grazie all'intervento del Comune i volontari sono riusciti a recuperare finalmente la micia bloccata a 4 metri di profondità

Messina – E’ stata liberata la gatta intrappolata per settimane nell’intercapedine di una palazzina a Fondo Lauritano. Per la micia, vegliata dai cuccioli e nutrita come possibile dai volontari che l’hanno tenuta in vita tutto questo tempo, era stato lanciato l’appello attraverso il nostro giornale. Un appello ripreso da tanti messinesi e raccolto tempestivamente dall’assessore Massimiliano Minutoli e dall’esperto del sindaco alla tutela degli animali, Giuseppe Patricello.

Il salvataggio

L’operazione di salvataggio si è svolta stamane, con il supporto dell’ispettore Visalli della Polizia Municipale e della volontaria Simona Catanese hanno collaborato al recupero della gatta. Col supporto delle volontario dell’associazione Zampe nel cuore, è stata utilizzata una gabbia trappola che ha consentito di recuperare in sicurezza la micia che sarà sterilizzata e, successivamente, verrà re-immessa sul territorio, come previsto da normativa vigente.

L’appello e le richieste di aiuto

L’animale fa parte di una colonia registrata, accudita da volontari di zona che nelle scorse settimane avevano a più riprese chiesto aiuto e sollecitato l’intervento anche dei vigili del fuoco, inutilmente.

L’Amministrazione comunale ribadisce l’impegno costante nella tutela del benessere animale e invita i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di maltrattamento o pericolo.