Intrappolata sotto le grate di un palazzo, corsa contro il tempo per salvare mamma gatta

La gattina è da settimane bloccata a 4 metri di profondità, i volontari hanno chiesto aiuto inutilmente, mentre i suoi cuccioli la chiamano dall'alto

Messina – E’ caduta in una profonda intercapedine che costeggia un intero condominio, a Giostra, scivolando tra le grate di protezione a filo strada. Stava nutrendo i suoi piccoli, partoriti da poco, quando si è trovata scaraventata a 4 metri sotto terra, senza poter tornare in superficie. Da allora una gatta che viveva a Fondo Lauritano, accudita da volontari insieme ad altri mici del quartiere, spera di poter essere salvata e di poter tornare ai suoi cuccioli, che spesso le miagolano da oltre le grate.

La micia è al buio e i volontari che curano la colonia stanno facendo di tutto per salvarla: quotidianamente le lanciano tra le grate acqua e cibo e hanno inoltrato richieste di aiuto a chiunque. Dai vigili urbani ai vigli del fuoco al servizio randagismo.

Nessuno, però, riesce ad aiutarli. “Nel palazzo nessuno vuole consegnarci le chiavi dell’accesso all’intercapedine, le grate non si riescono a forzare e certamente noi non riusciremmo comunque a scendere a quella profondità. Abbiamo chiesto aiuto svariate volte sia ai vigili urbani che ai vigili del fuoco ma nessuno ci ha aiutato. Eppure abbiamo letto di tanti salvataggi di animali. Ci viene il dubbio che preferiscano non intervenire in questa zona, considerata a rischio“.

A parlare è uno dei volontari che insieme ad altre persone quotidianamente nutre e accudisce i randagi della zona, impegnandosi anche nelle sterilizzazioni. Anche la micia sotto la grata non è rimasta abbandonata: tutti i giorni le si lancia il cibo e ci si prende cura dei suoi mici, che spesso le miagolano attraverso le grate, udendo i richiami disperati della mamma. Che però si fanno sempre più flebili: la micia deperisce al buio e nella solitudine. I volontari lanciano però l’sos per salvare la gattina. “Facciamo appello a tutti quelli che sanno come fare e vogliono aiutarci”, dicono.