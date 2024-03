E’ morto Claudio Tobia, nella stagione 1983/84 conquistò la promozione in C1 con la Reggina

Da allenatore della Reggina, Claudio Tobia, nella stagione 1983/84 conquistò la promozione in C1

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Claudio Tobia. L’ex allenatore era malato da tempo ed è deceduto all’età di 80 anni nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo a Terni. Nato a Pescara nel 1943, Tobia era cresciuto calcisticamente proprio con il club abruzzese, dove aveva esordito in Serie C nella stagione 1962-63. Da allenatore della Reggina, nella stagione 1983/84 conquistò la promozione in C1. Da giocatore aveva poi vestito le maglie di Chieti, Nocerina, L’Aquila, Nardò e Palmese. Chiusa la carriera agonistica, nel 1974 Tobia aveva intrapreso la carriera di allenatore, guidando Frattese, Nola, Casertana, Pescara e Nocerina. Nel 1981-82 era stata chiamato ad Avellino come secondo di Luis Vinicio.