È morto il coach messinese Giustino Altobelli

Aveva 64 anni. È stato assistente di Santino Coppa a Priolo, con cui ha vinto lo scudetto, e poi di vari coach a Schio, vincendo tutto in Italia e un’Eurocoppa

“Come un fulmine a ciel sereno, Giustino Altobelli ci ha lasciati. A 64 anni, l’allenatore siciliano che era nello staff della Magnolia Campobasso ha perso la sua partita contro un brutto male”. A darne notizia è la Fip Sicilia che ha espresso alla famiglia Altobelli le sentite condoglianze della presidente Cristina Correnti e del consiglio direttivo a nome del comitato regionale.

Nato a Messina nel 1961, Giustino Altobelli ha giocato con Basket, Tomato e Gazzi, arrivando in C2. Nel 1988 inizia la sua carriera da allenatore in cui ha condotto prevalentemente squadre femminili, partendo dalla Liberi Sportivi Messina. È stato assistente di Santino Coppa a Priolo, con cui vince lo scudetto, e poi di vari coach a Schio, con cui vince tutto in Italia e un’Eurocoppa. È stato anche nello staff di Valdarno, Sopron in Ungheria e infine a Campobasso. È stato anche allenatore federale, come assistente in Nazionale “A” e head coach dell’U-18 femminile agli Europei 2016.

(Foto Italbasket)