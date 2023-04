È morto l'ex presidente del Messina Lamberto Sapone - Tempostretto

Impegnato nella società calcistica negli anni Settanta e Ottanta, fu protagonista di una promozione in C1

MESSINA – “Il presidente Pietro Sciotto e l’Acr Messina in tutte le sue componenti piangono insieme ai familiari la scomparsa dell’imprenditore Lamberto Sapone, ex presidente della società giallorossa nella stagione 1982-83″. Un comunicato per ricordare il presidente di un’altra stagione del calcio messinese, con una lunga esperienza come azionista, dagli anni Settanta, e protagonista della promozione in C1.

I funerali sono in programma martedì 11 aprile, alle 15,30, alla chiesa dell’Immacolata, al Boccetta.

La foto di Lamberto Sapone è tratta da un post su Facebook di un tifoso, Maurizio Lombardo.