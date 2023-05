È morto lo storico Angelo Sindoni, una vita di studi dedicati al cattolicesimo sociale - Tempostretto

Già ordinario di Storia moderna all'Unversità di Messina e giornalista pubblicista, aveva 80 anni

MESSINA – Era nato a Villafranca Tirrena nel 1943. Professore ordinario di Storia moderna dell’Università di Messina, giornalista pubblicista, presidente dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, Angelo Sindoni è morto all’età di ottant’anni. Lo storico messinese è stato anche prorettore e ha dedicato molta della sua carriera accademia e delle sue ricerche al cattolicesimo sociale, alla storia della chiesa e all’ispirazione popolare di Don Sturzo.

Lo scorso 31 marzo era stato presentato a Messina un volume, “Europa mediterranea” di Monticone e Tosti, con studi di Storia moderna e contemporanea in suo onore. Tra i suoi libri si ricordano “Dal riformismo assolutistico al cattolicesimo sociale”, “Vito D’Ondes Reggio. La Chiesa, lo Stato, il Mezzogiorno” e “Società precapitalistica e modernità in Sicilia”.

Dall’impegno politico alla passione per il giornalismo, Sindoni non ha smesso mai di sviscerare i temi legati al ruolo dei cattolici in politica.

La foto è tratta dal sito Unime.