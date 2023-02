È qui la festa? Sì, ma il locale è abusivo e la polizia municipale blocca il ballo - Tempostretto

La discoteca non autorizzata, a Ganzirri, era già stata colpita da sanzioni e non poteva stare aperta. Erano stati venduti 350 biglietti

MESSINA – 350 biglietti venduti. Un clima di festa e d’energia tra ragazze e ragazzi, in attesa d’entrare. È sabato sera e si è già nella notte di domenica 20 febbraio quando la polizia municipale irrompe in un locale di Ganzirri. Il motivo? Il locale non poteva stare aperto. Era già sottoposto a controllo di polizia e colpito da sanzioni perché privo di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande. Da qui un provvedimento di cessazione dell’attività. Di fatto, la sezione Annona della polizia municipale ha interrotto una serata danzante abusiva, con la partecipazione prevista di 350 ragazzi che avevano acquistato il biglietto.

Tante le violazioni contestate

Anche se la discoteca fosse stata in regola, sarebbero comunque mancati i requisiti di agibilità, trattandosi di evento che superava le 200 persone. E al titolare sono state contestare una serie di violazioni del codice penale. Dall’organizzazione di spettacoli e intrattenimento senza licenza all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, dettati da ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o d’igiene, all’apertura abusiva di luoghi pubblici.