"E.state con noi": a Giardini Naxos il pullman azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato - Tempostretto

La campagna di sensibilizzazione fa tappa anche in provincia di Messina. Sul pullman una vera aula multimediale

GIARDINI NAXOS – Arriveranno nella serata di lunedì 21 agosto, sul lungomare di Giardini Naxos, presso l’Agorà Monsignor Salvatore Cingari, il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia di Stato, nell’ambito della campagna estiva della Polizia di Stato “E.state con noi”. L’iniziativa è rivolta a turisti, viaggiatori e vacanzieri che nella stagione estiva si sposteranno lungo le nostre strade ed autostrade e visiteranno località balneari di 10 regione italiane: Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Calabria e la Sicilia. Nella nostra isola, in particolare, si fermerà a Trapani, Palermo, Catania, Gela e – unica tappa nella provincia di Messina – Giardini Naxos.

La campagna, ideata dalla Polizia Stradale, è finalizzata a sensibilizzare vacanzieri e cittadini sulle corrette condotte di guida da tenere in strada, anche in considerazione dell’intensificarsi dei flussi di traffico in questa stagione estiva. Oltre ad un’eccellenza italiana rappresentata dalla Lamborghini con la livrea della Polizia di Stato, impegnata ordinariamente nel “trasporto organi”, sarà possibile accedere all’interno del Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Il Pullman rappresenta una vera e propria aula multimediale itinerante dove sarà possibile, oltre a vedere vari filmati, provare un simulatore di guida o testare i propri riflessi in un percorso dove, in prima persona, sarà possibile capire cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzioni di alcool o di stupefacenti. Personale specializzato sensibilizzerà tutti coloro che si avvicineranno, fornendo preziosi e rassicuranti consigli di guida.