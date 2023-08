È stato ritrovato il cadavere del ragazzo disperso in mare al Ringo VIDEO - Tempostretto

Le ricerche da oggi pomeriggio, dopo l'allarme intorno alle 15 a Messina

MESSINA – Il cadavere è stato ritrovato dai sommozzatori dei carabinieri. Un giovane ivoriano di 22 anni era disperso in mare da ieri pomeriggio. Stava facendo il bagno insieme ad altre due persone, al Ringo, e non era riuscito a tornare a riva. Da qui le ricerche di Capitaneria di porto, vigili del fuoco e forze dell’ordine. A pochi metri dalla riva il corpo è stato ritrovato in serata.

Nel video le immagini delle ricerche in corso