Il Città di Messina nomina Carmine Coppola responsaile del settore giovanile

Nato a Pollena Trocchia (Napoli), il 10 Gennaio 1979, con oltre 300 presenze nei campionati professionistici italiani, 118 apparizioni in Serie B, 81 in Serie A e 2 match disputati con la Nazionale Italiana maggiore, Carmine Coppola è il nuovo responsabile del settore giovanile del Città di Messina.



Nel comunicato indirizzato alla stampa la società peoritan precisa che "l'inserimento di Carmine Coppola nel mondo Città di Messina è motivo di vanto e orgoglio per tutta la nostra Società, vista l’esperienza di uno dei calciatori maggiormente rappresentativi del recente passato calcistico messinese".



La scelta di affidare il delicato ruolo di Responsabile del Settore Giovanile a Carmine Coppola, sottolinea la volontà del sodalizio giallorosso di mantenere e migliorare il livello del proprio vivaio, elemento significativo dei recenti successi societari.