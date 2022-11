Eccellenza femminile, Junior Sport Lab in doppia cifra all'esordio - Tempostretto

Dopo la netta vittoria in Coppa Italia per la Jsl Women la prima di campionato è un trionfo: 10-2 sulla Don Bosco 2000

BROLO – La Jsl Women è andata in doppia cifra anche in campionato. Dopo la netta vittoria in Coppa Italia (11-0 contro l’Alpha sport San Gregorio), la squadra allenata da Marco Palmeri ha esordio nel torneo di Eccellenza, imponendosi, al Comunale di Brolo, per 10-2 sulla Don Bosco 2000. È iniziata, quindi, nel modo migliore la stagione delle giovani neroverdi, che mantengono, però, ben saldi i piedi a terra, senza fare pericolosi voli pindarici.

La sfida contro le ennesi è stata piacevole nel primo tempo, chiuso dalle padrone di casa in vantaggio di due reti (4-2) grazie ai centri di Emilia Alibrio, autrice di una doppietta, Tania Calaiò e Maria Rita Bertè. Nella ripresa, hanno chiuso definitivamente i conti e impinguato il bottino: Bertè, Ylenia Salerno, andata entrambe due volte a bersaglio, Chiara Venuto e Elisa Sidoti su rigore.

Sabato la Jsl Women renderà visita al Gloria Città di San Cataldo, sconfitto in trasferta dal quotato Marsala (2-1).

Le dichiarazioni post partita

“La partita non era cominciata bene, perché abbia subito incassato un gol – ha dichiarato, a fine match, Bertè, poi ci siamo immediatamente scosse e abbiamo capito il nostro valore; il risultato ne è la conferma. Le tre realizzazioni sono dedicate a mia nonna”.

“La prova delle ragazze è stata buona – ha commentato mister Palmeri – abbiamo sofferto un po’ all’inizio, anche perché forse credevamo, dopo l’affermazione in Coppa, che tutto fosse facile. Nella seconda frazione, abbiamo giocato meglio. Affrontiamo ogni gara con l’obiettivo di crescere nelle prestazioni e conquistare più punti possibili”.

Risultati e classifica

Jsl Women – Don Bosco 2000 10-2

Palermo – Vigor Montelepre 2-1

Marsala – Gloria Città di San Cataldo 2-1.

JSL Women, Marsala e Palermo 3 punti

Vigor Montelepre, Gloria e Don Bosco 2000 0 punti

