Eccellenza, la Messana si struttura e punta al professionismo in cinque anni

La società diventerà una società di capitali. Si pensa a progetti a lungo termine, alla crescita del settore giovanile e alla costruzione di una futura polisportiva

MESSINA – La società USD Messana, storico club calcistico di Messina fondato nel 1966, ha acquisito sul campo nella stagione 2024/2025 il diritto a partecipare al campionato siciliano di Eccellenza al termine di una stagione esaltante culminata con la promozione e la vittoria della Coppa Italia. La Messana, che si è sempre basata su principi etici e sportivi solidi e sani, ha deciso di alzare le proprie ambizioni e si pone l’obbiettivo di puntare al professionismo nel prossimo quinquennio.

A tal fine è stato deciso un programma di crescita con la trasformazione della Società in Società di capitali nella quale entrerà un Partner che supporterà un progetto di lungo termine che mira al raggiungimento della categoria professionistica, alla ulteriore crescita del settore giovanile, ritenuto basilare per il raggiungimento degli obiettivi dei prossimi anni, al coinvolgimento di altri imprenditori e all’investimento nelle strutture sportive della città.

Il progetto della Messana 2025/2030 si basa come sempre sulla serietà e sulla programmazione, finalizzata al coinvolgimento di imprenditori sani ed alla futura costituzione di una Polisportiva nella quale saranno coinvolte anche altre discipline sportive. A breve verranno concluse le trattative con giocatori di importante caratura che, unitamente a quelli della passata stagione, consentiranno di allestire una rosa capace di competere per il vertice del prossimo campionato di Eccellenza. Nei prossimi giorni verrà programmata una conferenza stampa per illustrare in maniera dettagliata il programma della società.