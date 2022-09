Eccellenza. Tris del Taormina contro il Milazzo, Igea supera di misura la Jonica - Tempostretto

Iniziato anche il campionato di Eccellenza. Nel girone B subito due derby, vittorie anche per la neopromossa RoccAcquedolcese e la Nebros

La prima di campionato del girone B di Eccellenza, dove militano le squadre della provincia di Messina, si è giocata domenica scorsa. A sorridere, bagnando l’esordio con una vittoria sono state Città di Taormina, Nuova Igea Virtus, la neopromossa RoccAcquedolcese e la Nebros. Di contro sconfitte nei derby il Milazzo, in casa del Taormina, e la Jonica allo D’Alcontres-Barone di Barcellona. Le squadre di Eccellenza torneranno in campo domani pomeriggio, mercoledì 7 settembre, per le sfide di ritorno della Coppa Italia di divisione.

Città di Taormina – Milazzo 3-0

La prima chance della gara capita al Milazzo e serve un ottimo intervento di Cirnigliaro per sbarrare la strada ad Arena, smarcato dal tocco di Lo Presti. Dopo le punizioni senza esito di D’Amico da una parte e Mondello dall’altra, bisogna attendere il 32’ per annotare una nuova occasione da rete: Echeverria scodella in area per Trovato, ma Lo Monaco è super e vola sotto la traversa. Passano appena due minuti e il Città di Taormina trova il vantaggio: Famà scodella da sinistra, Biondi si inserisce sul secondo palo e corregge in rete sull’uscita di Lo Monaco. Crescono i padroni di casa nel finale del tempo e al 43’, dopo lo scambio D’Amico-Biondi, la grande opportunità capita a Santino Biondo, il cui diagonale termina fuori di un soffio.

Raddoppio rimandato solo di un paio di minuti: la ripresa, infatti, si apre con la pennellata direttamente da calcio d’angolo di Andrea D’Amico che sorprende Lo Monaco e si inventa il “gol olimpico”. Reazione del Milazzo affidata al rasoterra di Giovanni De Marco respinto con i piedi da Cirnigliaro. Sul fronte opposto Lo Monaco compie un’ottima doppia parata su Famà e Biondo, con il Città di Taormina che poi protesta per il contatto tra il portiere ospite e Assenzio. Marco Coppa manda in campo Viscuo e Antonio Cannavò e al 62’ arriva il tris: tacco di Famà proprio per Cannavò, altro tacco per Biondo e delicato esterno destro in rete. Nel finale, poi, c’è spazio per Quintoni e i 2004 Freni e Di Natale, con la gara che scende di tono e il Milazzo che ci prova con la conclusione imprecisa dell’ex Giuseppe De Marco.

Nuova Igea Virtus – Jonica 1-0

Ci si aspettava una battaglia e battaglia è stata. La Nuova Igea Virtus conquista i primi tre punti della stagione contro una coriacea Jonica, che fino al triplice fischio dell’arbitro con caparbietà ha provato a riequilibrare le sorti del match. Invano, perché le maglie difensive igeane si sono rivelate impenetrabili, al punto che Maggi ha dovuto limitarsi all’ordinaria amministrazione. Sull’altro fronte, il reparto offensivo ha talvolta peccato di cattiveria sotto porta: tante le occasioni, spesso sciupate per difetto di lucidità al momento di concludere.

Padroni di casa in vantaggio con Idoyaga al 20′ su assist del funambolico Isgrò ancora decisivo. Ospiti che sfiorano il pari in tre occasioni sempre col neo centravanti Ricardo Travaglio. Anche l’Igea vicina al raddoppio soprattutto con Isgrò che si vede respingere sulla linea un tiro a botta sicura da parte di De Clò. Nella ripresa costante supremazia territoriale per la Jonica a caccia del pareggio ma non riescono a trovare la rete andandoci vicino con Perez e Panassiti.

Vittorie per RoccAcquedolcese e Nebros

La RoccAcquedolcese ha avuto la meglio in casa della Virtus Ispica grazie a un gol di Paolo Genovese, bravo ad insaccare un calcio di rigore al minuto 82′, procurato dall’ultimo arrivato Antony Genovese. In realtà il risultato è bugiardo per quanto visto nei 90 minuti di gara, perché gli ospiti avrebbero meritato la vittoria con un punteggio più netto, vista la costante pressione a cui è stata sottoposta la retroguardia locale dal primo all’ultimo minuto.

Risultato più rotondo per la Nebros che grazie alla tripletta del bomber Fioretti schianta al Vasi di Piraino il Siracusa in rimonta. Montagno sblocca la sfida a metà primo tempo per il Siracusa. Poi due reti di Fioretti, di cui una su rigore, allo scadere dei primi 45 minuti ribaltano la sfida. L’attaccante nebroideo si ripete ad inizio ripresa allungando per 3-1. Nel lungo recupero le reti di Carrello ancora su rigore per la Nebros e l’autogol di Sciotto fissano il punteggio sul 4-3 finale.

