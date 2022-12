Eccellenze messinesi, il Lux nel circuito di Europa Cinemas - Tempostretto

Grazie al Cineforum Don Orione e alla progettazione culturale di Francesco Torre, il cinema rientra nel circuito. Oggi una presentazione con il regista Amenta

MESSINA – A Messina il Cineforum Don Orione è sinonimo di qualità. Così la notizia è di questi giorni: il cinema Lux, gestito dalla più longeva associazione culturale messinese, con presidente Nino Genovese, rientra nel più grande circuito europeo di sale cinematografiche di qualità, “Europa Cinemas”.

Nel frattempo, il Don Orione propone stasera, lunedì 5 dicembre, alle 20.30, l’incontro con il regista siciliano Marco Amenta e la visione del film “Tra le onde”. Una prima visione per Messina con gli attori Vincenzo Amato e Sveva Alviti. Un uomo e una donna, il loro passato, il cadavere di un migrante che riemerge dal mare di Lampedusa al centro della storia per immagini, con un messaggio misterioso trovato nella tasca della persona morta.

“Con Europe Cinemas partecipiamo a una rete internazionale nel segno della qualità”

Quanto al riconoscimento di Europe Cinemas, sottolinea Francesco Torre, consulente per la progettazione culturale ed eccellenza messinese estranea al provincialismo: “Il Lux ha superato le due procedure di accesso ed è dunque membro del circuito. Cosa significa? Partecipare ad una rete europea di supporto e condivisione di iniziative per la promozione del cinema. Avere accesso a workshop, laboratori e best practises attuati dalle sale più innovative d’Europa. Possibilità di scambio e partecipazione a progetti di natura internazionale. Partecipare alle giurie che tributano gli Europa Cinemas Label nei maggiori festival internazionali. Avere accesso a contenuti speciali in occasione delle giornate e delle settimane europee del cinema. Ne siamo particolarmente felici, anche perché il Cinema Lux (unica sala a Messina) è stato già membro del circuito per diversi anni, prima di un’interruzione, grazie anche alla lungimiranza dell’ingegnere Melchiorre Crisafulli, che ci ha lasciato poche settimane fa. A lui, chiaramente, il nostro pensiero in occasione del raggiungimento di questo traguardo”.