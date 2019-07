Ecco come funziona il biglietto unico integrato dell'area dello Stretto [intervista] - Tempostretto

Reggio Calabria, ecco come funziona il biglietto unico integrato dell'area dello Stretto disponibile sull'app da agosto

Reggio Calabria, 25 lug. È stato presentato ieri il biglietto unico integrato dell’area dello Stretto. Per capire come funziona siamo andati a intervistare l’amministratore della società Atam Francesco Perrelli.

A partire da Agosto, grazie all’applicazione messa a disposizione dall’ società Atam spa, sarà possibile acquistare un biglietto elettronico che potrà essere utilizzato per i trasporti pubblici su entrambe le sponde dello stretto. Per adesso il biglietto per la corsa singola ha un costo pari alla somma dei due biglietti, ma si sta lavorando per raggiungere l’obiettivo di una tariffa agevolata. Nel frattempo l’agevolazione si ha con il biglietto unico giornaliero con il quale, con un unica spesa si potrà viaggiare sui mezzi delle due città.