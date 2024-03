Ecco come viene calcolata la data di Pasqua alla prima luna piena di primavera

La Pasqua la possiamo considerare una festa mobile, visto che la sua data viene scelta, di anno in anno, da quanto decretato dal Concilio di Nicea del 325 d.C.

La Pasqua la possiamo considerare una festa mobile, visto che la sua data viene scelta, di anno in anno, da quanto decretato dal Concilio di Nicea del 325 d.C.. Si celebra nella prima domenica successiva alla prima Luna piena di primavera. Visto che ogni anno la Luna piena cade in momenti diversi del calendario, anche la Pasqua cambia di conseguenza.

Per la Chiesa l’inizio della primavera viene stabilito per convenzione il 21 marzo, in occasione dell’equinozio, anche se in realtà gli equinozi di primavera possono verificarsi anche il 20 o il 19, e quest’anno l’equinozio è stato il 20.

Il Concilio di Nicea

Secondo quanto stabilito nel Concilio di Nicea del 325 d.C., la Pasqua si celebra nella prima domenica successiva alla prima Luna piena di primavera, dove l’inizio della primavera viene fissato per convenzione al 21 marzo.

Per calcolare la data di Pasqua si deve quindi verificare quando avviene la prima Luna piena dopo il 21 marzo. Dopo di che si conta fino alla prima domenica utile. Quest’anno la prima Luna piena dopo il 21 marzo sarà lunedì 25, e la prima domenica successiva è il 31, giorno di Pasqua nel 2024. Va detto che la prima luna piena del 25 marzo non sarà una “superluna”, per quella bisognerà attendere il prossimo 18 settembre 2024.

Nel 2024 il giorno di Pasqua è domenica 31 marzo, mentre il giorno di Pasquetta sarà lunedì 1 aprile. Una piccola curiosità, di non poco conto, riguarda il fatto che quest’anno la notte di Pasqua coinciderà con il cambio d’ora ed il passaggio dall’ora solare invernale a quella legale estiva.

Perché la data della Pasqua cattolica non coincide con quella ortodossa?

Le data della Pasqua cattolica e della Pasqua ortodossa non coincidono, e sono separate ogni anno da alcune settimane. Il calcolo della data segua la stessa regola, quella stabilita nel Concilio di Nicea del 325, le due religioni usano un calendario diverso.

Gli Ortodossi usano ancora il calendario giuliano, almeno per le festività religiose, e questo fa sì che ci sia una differenza di alcuni giorni in questo calcolo. In questo 2024, ad esempio, la Pasqua ortodossa si celebrerà addirittura a maggio, precisamente il 5 maggio, più di un mese dopo la Pasqua cristiana.