Ecco le avversarie del Messina nel girone C: c’è la Juve Next Gen

Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha diramato i gironi. L'under 23 bianconera sorteggiata nel gruppo dei giallorossi. Ufficiali anche le date dei turni infrasettimanali

MESSINA – Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato la composizione dei tre gironi, compreso quello in cui è inserito il Messina guidato da Giacomo Modica, fresco di rinnovo. I giallorossi, come sempre nel gruppo C, per la prima volta affronteranno anche una formazione Under 23 di uno dei club di Serie A. Il sorteggio ha stabilito che sarà la Juventus Next Gen la compagine a dover giocare nel girone del Sud Italia, mentre l’Atalanta U23 sarà nel gruppo A e il Milan Futuro nel B.

Le squadre

Tra le squadre che compongono il raggruppamento ci sono ovviamente tutte quelle del Sud e le altre due siciliane, Catania e Trapani. Il girone C è così composto: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani e Turris.

Definite anche le date. Il primo turno sarà il 25 agosto, mentre i turni infrasettimanali sono previsti per il 25 settembre, il 30 ottobre e il 12 marzo del prossimo anno, nel girone di ritorno. La stagione regolamentare terminerà il 27 aprile. I due turni eliminatorie di Coppa Italia, invece, saranno l’11 e il 18 agosto.