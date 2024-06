Modica ancora allenatore del Messina: ora è ufficiale

L'Acr ha ufficializzato la conferma

MESSINA – “L’Acr Messina comunica che oggi è stato raggiunto l’accordo per la prosecuzione del rapporto con mister Giacomo Modica”. Una conferma ufficiale di quanto annunciato dal tecnico, in una conferenza stampa inedita in prima persona, lo scorso 13 giugno.

In quell’occasione, ha dichiarato il mister: “Ci siamo seduti a parlare, con il presidente Sciotto, per vedere se questo matrimonio sportivo potesse andare avanti. Ringrazio tutti i tifosi e vi annuncio che questo matrimonio andrà avanti: continuiamo insieme”.

