Ecco le nuove pensiline Atm. Campagna: "Dimostriamo che avevamo ragione" VIDEO - Tempostretto

Il presidente risponde alle polemiche sulle illustrazioni deteriorate e parla anche di vetture e linea

“Le pensiline della Zir erano state vandalizzate ed erano al buio. Le opere artistiche erano scolorite e non davano una bella immagine. Il risultato dimostra che era giusto sostituirle”. Così stamani il presidente di Atm, Giuseppe Campagna, alla presentazione delle nuove pensiline.

“Sono state sanificate e verrà fatto periodicamente, ci sono i box automatici per comprare i biglietti e schermi con gli orari. Ci aspettiamo che i cittadini mantengano tutto pulito per dare risposte all’altezza della città, ad esempio quando verrà tanta gente da fuori per i concerti”.

“La campagna di comunicazione denominata “𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞𝙣𝙖” è finalizzata in particolare ai turisti, che avranno la possibilità di ammirare sulle pensiline immagini relative alle bellezze architettoniche, monumentali e paesaggistiche di Messina, unitamenti ai prodotti tipici della città – dice il sindaco Federico Basile -. Inoltre saranno disponibili all’Info point di Largo Minutoli, le cartoline 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞𝙣𝙖. Con il codice Qr sulla cartolina i turisti potranno ammirare i migliori paesaggi della nostra amata Messina”.

I nuovi tram e la riqualificazione della linea

Messina, però, attende miglioramenti sul servizio tranviario, quelli nuovi sono ancora solo quattro. “Il quinto è pronto – dice Campagna – ma invece dei pezzi usati ricondizionati preferiamo aspettare qualche settimana per l’arrivo dei ricambi originali nuovi, che avranno di sicuro una durata più lungo e al riparo da guasti”.

Per quanto riguarda la riqualificazione della linea, invece, i cui lavori sono stati aggiudicati nello scorso gennaio. “Alcuni enti ci hanno chiesto integrazioni che abbiamo fornito, attendiamo ancora alcuni pareri, spero ci risponderanno rapidamente per poter consegnare i lavori a breve”.

