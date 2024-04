“Edilizia 5.0 – Tra innovazione e sostenibilità”: fari su scuola e lavoro

L'incontro dell'associazione "Angaisa" all'istituto Minutoli il 4 aprile per porre l'accento sulle nuove opportunità legate al mondo dell'energia

MESSINA – “Angaisa”, l’associazione nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti e Arredobagno, ha organizzato per il 4 aprile, alle ore 9, all’istituto superiore Giacomo Minutoli un convegno dal titolo “Edilizia 5.0 – Tra innovazione e sostenibilità”, coinvolgendo dieci diversi relatori per parlare di “come lo sguardo rivolto alla sostenibilità e all’energia possa cambiare i percorsi dei giovani dopo la scuola”. E infatti il dialogo si incentrerà sul tema “Dalla scuola al mondo del lavoro: scenari e opportunità della rivoluzione energetica”.

Comunica l’associazione: “L’innovazione del settore dell’edilizia, capace di utilizzare anche le intelligenze artificiali, passando per i nuovi metodi di progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere, permette di entrare in un’ottica innovativa, attraverso la quale è possibile ottenere riduzioni di costi e risparmi energetici, ma anche segnalare eventuali criticità sotto il profilo della sicurezza. Una nuova era volta anche all’utilizzo delle energie rinnovabili, con fotovoltaico ed eolico diventati canali estremamente competitivi per lo sviluppo in ottica green”.

Chi ci sarà

Presenti, oltre al presidente di Angaisa Maurizio Lo Re, anche il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, il docente di Informatica della facoltà di Ingegneria dell’Università di Messina Antonio Puliafito e l’ingegnere Giuseppe Tricomi di SmartMe. L’istituto “Minutoli” sarà rappresentato dal dirigente Pietro Giovanni La Tona e dal docente Francesco Pellico. Presenti anche gli ordini professionali cittadini con Santi Trovato (presidente Ordine ingegneri) e Giuseppe Falzea (presidente Ordine architetti). Un parterre impreziosito da Lorenzo Epis, Team Leader di PartnerPRO.

Il convegno metterà in risalto l’importanza dell’istruzione per permettere ai giovani di restare al passo con i tempi, gettando le basi per il reale sviluppo socio-economico del territorio. Sullo sfondo gli scenari e le opportunità che possono scaturire dalla rivoluzione energetica in atto in campo internazionale.