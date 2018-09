Sopralluogo alla scuola Evemero da Messina: lavori completati entro il 5

Sopralluogo oggi del vicesindaco, Salvatore Mondello, all’Istituto Comprensivo Evemero da Messina nel plesso di Torre Faro, alla presenza del dirigente scolastico Cosimo D’Agostino e dei rappresentanti dell’impresa che sta eseguendo i lavori di manutenzione. Dopo un’attenta e accurata ispezione del cantiere, il Vicesindaco ha ricevuto ampie rassicurazioni dall’impresa appaltatrice che i lavori saranno ultimati e consegnati entro e non oltre il prossimo 5 ottobre. Si è concordato con il dirigente scolastico la riprese delle attività didattiche all’interno del plesso a partire dall’8 o 9 ottobre, a seconda della disponibilità per effettuare gli ultimi dettagli relativi alla pulizia e alla sistemazione logistica delle aule.

“Si tratta di un grande successo – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – in quanto la centralità dei nostri ragazzi è uno degli obiettivi che da subito l’Amministrazione comunale ha inteso perseguire in tutte le sue forme, non ultima l’ordinanza che andava e va letta in quest’ottica. Per cui tutto ciò ci riempie d’orgoglio, soprattutto in virtù delle rassicurazioni che, di concerto col dirigente scolastico, abbiamo potuto fornire ad una rappresentanza di mamme, che oggi hanno ascoltato direttamente le ultime novità sui lavori del plesso scolastico”.

Il sopralluogo è seguito all'incontro che c'è stato ieri negli uffici del vicesindaco con una delegazione di genitori degli alunni della Scuola Evemero da Messina nel corso del quale erano emerse le criticità del plesso.