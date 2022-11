Eletto il reggino Domenico Laurendi alla guida dei biologi calabresi - Tempostretto

Domenico Luca Laurendi, in passato già consigliere nazionale, con il quasi plebiscitario risultato di 618 voti, è risultato il primo degli eletti

Si è conclusa domenica sera la “tre giorni “di votazioni per la costituzione dell’Ordine dei Biologi per la Calabria. Per la prima volta nella storia della categoria si costituiranno gli organi regionali di rappresentanza, fino ad oggi presenti solo a livello nazionale. Grandissima partecipazione in Calabria: nel panorama nazionale è seconda in percentuale solo alla Sicilia per affluenza alle urne con un totale di 864 voti espressi. A renderlo noto, un comunicato dell’associazione Italiana Biologi.

I biologi calabresi hanno così decretato, per il Consiglio direttivo – si legge nella nota -, la netta affermazione del biologo reggino Domenico Luca Laurendi, in passato già consigliere nazionale, che con il quasi plebiscitario risultato di 618 voti, è risultato il primo degli eletti. Le procedure, egregiamente avviate da un’altra eccellenza reggina, del calibro di Edoardo Lamberti Castronuovo, commissario straordinario per le elezioni, hanno visto inoltre l’affermazione, con 475 preferenze del catanzarese Biagio Arcidiacono e di Alessio Gravina, da Cosenza, che si attesta sui 447 voti. Ottimo risultato anche per Immacolata Fotia di Vibo Valentia, 414 voti e Asnora Porcaro di Lamezia con 376 preferenze.

Per il Collegio dei Revisori – prosegue il comunicato – decisiva l’affermazione, con ben 614 voti della cosentina Renata Caroprese. I biologi calabresi, sotto l’egida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e del Ministero della Salute saranno finalmente rappresentati da un organo regionale, tanto atteso presidio di tutela e legalità di una categoria di altissimo valore scientifico che, è bene ricordarlo, si è distinta per l’eccellente supporto alla gestione della pandemia Covid 19 e che, con le più variegate prerogative e competenze, si pone quotidianamente al servizio della salute di tutti i cittadini calabresi. L’elenco completo degli eletti del primo Consiglio dell’Ordine della Calabria è consultabile sul sito www.biologicalabria.it