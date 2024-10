Elettrodomestici per la cucina: quali non devono mancare

Redazionale

Chi ama trafficare ai fornelli sa quanto la tecnologia si sia evoluta ma anche chi non indossa il cappello da chef sa di poter contare su alcuni elettrodomestici diventati preziosi alleati per fare un figurone a pranzi o cene in compagnia. Qualsiasi sia il lato in cui ti senti più rappresentato devi sapere che ci sono alcuni prodotti must di ultima generazione che non possono mancare assolutamente, vediamo quali.

Frigorifero

Freestanding, da incasso, all’americana: se ne trovano di tante tipologie diverse e ciascuna con i propri vantaggi e svantaggi. Grazie alle offerte sui frigoriferi poi, acquistarlo è davvero vantaggioso sostituendo un vecchio modello con uno nuovo, magari prestando attenzione ai consumi e prediligendolo con una buona classe energetica.

Lavastoviglie

Molti la consideravano un extra ma oggi è più che mai un must. La lavastoviglie, a libera installazione o da incasso, riesce persino a far risparmiare acqua rispetto al lavaggio manuale e con i modelli più green si riducono al minimo i consumi elettrici. Plus aggiuntivo? I modelli smart sono controllabili da remoto in pochi clic con il proprio smartphone.

Forno multifunzione

Oggi i forni multifunzione sono all’avanguardia, caratterizzandosi per numerose opzioni di cottura, dalle più tradizionali come statico e ventilato, alle più moderne come la cottura a vapore. Il vantaggio principale si trova nella sua capacità di adattarsi a diverse esigenze culinarie, dandoti modo di cucinare alla perfezione qualsiasi tipo di piatto, dai dolci ai piatti salati. I più recenti includono addirittura funzioni di pulizia automatica, che facilitano la manutenzione, e schermi touch per una gestione intuitiva delle impostazioni.

Friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più popolari negli ultimi anni, soprattutto tra coloro che vogliono godere di cibi croccanti senza però rinunciare a uno stile di vita sano. Il funzionamento è molto semplice: utilizza l’aria calda per cuocere e dorare gli alimenti, eliminando quasi completamente l’uso di olio. Oltre a essere versatile, è molto facile da usare e da pulire. I modelli più moderni includono programmi preimpostati per diversi tipi di cibi, dal pesce alle patatine, e garantiscono risultati sempre croccanti e gustosi. Per chi ama mangiare bene senza rinunciare alla leggerezza, è senza dubbio da prendere in considerazione.

Macchina per il caffè

Nessuna cucina è davvero completa senza una buona macchina per il caffè. Che si tratti di un modello a capsule, a cialde o completamente automatica, averla di qualità è essenziale per iniziare la giornata nel migliore dei modi o concludere un pranzo con una tazzina di espresso come al bar. I modelli più avanzati dispongono di macina chicchi incluso e persino di un pannarello per preparare in combo bevande a base di crema di latte come il cappuccino.

Ideali per migliorare il comfort abitativo, ridurre il tempo in cucina e ottimizzare le operazioni quotidiane, gli elettrodomestici sono un punto di riferimento; dai must have come forni e frigoriferi si spazia con soluzioni di ultima generazione come le lavastoviglie smart, le macchine da caffè professionali come al bar e l’immancabile friggitrice ad aria.