Elettroporazione, al Papardo una nuova tecnica contro la fibrillazione artiale

Attivata nell’Uoc di Cardiologia, a Messina, è mininvasiva e si occupa di una delle aritmie più diffuse

MESSINA – “Una tecnica innovativa e sicura per il trattamento della fibrillazione atriale. Presso l’Azienda ospedaliera Papardo di Messina è stata recentemente introdotta una tra le tecnologie più avanzate e promettenti nel settore: l’ablazione cardiaca mediante elettroporazione”. Lo comunica lo stesso Papardo e si sottolinea in una nota: “Attivata nell’Unità operativa complessa di Cardiologia, diretta dal dottor Giuseppe Paleologo, la metodica rappresenta oggi la frontiera più moderna e mininvasiva per l’approccio ablativo a una delle aritmie più diffuse e complesse, la fibrillazione atriale”.

Principio e vantaggi della tecnica

Spiega l’Azienda: “L’elettroporazione si basa sull’applicazione di impulsi elettrici ad alta intensità e brevissima durata, in grado di indurre una modificazione transitoria della membrana cellulare delle

cellule miocardiche, causando la loro morte selettiva. Questo meccanismo consente:

•un’estrema selettività d’azione sulle sole cellule bersaglio;

•la preservazione delle strutture adiacenti, quali nervi, esofago e vasi sanguigni;

•una significativa riduzione del rischio di complicanze, rispetto alle tecniche ablative

termiche tradizionali”.

Applicazione clinica

L’intervento, eseguito con successo dall’équipe di elettrofisiologia composta dai dottori A. Taormina, Dott. G. De Blasi e Dott. R. Bitto, è destinato a pazienti affetti da:

•fibrillazione atriale parossistica, caratterizzata da episodi di breve durata (<7 giorni), con

tassi di successo compresi tra il 70% e l’80% dopo una singola procedura;

•fibrillazione atriale persistente, con episodi prolungati (>7 giorni), nei quali il tasso di

successo raggiunge il 60–70% al primo trattamento, con possibilità di miglioramento in

caso di ulteriori interventi”.

Percorso di cura e rapido decorso post operatorio

E ancora: “Come per le altre metodiche di ablazione, l’elettroporazione prevede un decorso post operatorio rapido: il paziente può essere dimesso già il giorno successivo alla procedura, compatibilmente con il quadro clinico generale. La selezione dei pazienti candidabili alla tecnica viene effettuata esclusivamente dal cardiologo elettrofisiologo, sulla base di una valutazione approfondita e personalizzata, nel rispetto delle indicazioni internazionali”.