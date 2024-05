Elezioni a Forza d’Agrò, a sorpresa in campo anche il Movimento Sociale Fiamma Tricolore

Presentata una lista di non residenti che sosterrà la candidatura del catanese Giuseppe Manoli

FORZA D’AGRO’ – Sono tre le liste presentate per le prossime elezioni amministrative a Forza d’Agrò. Alla competizione parteciperà anche lo schieramento del Movimento Sociale – Fiamma Tricolore, che ha deciso di candidare a sindaco il 62enne di Gravina di Catania, Giuseppe Manoli, vicesegretario nazionale del partito e già candidato alle Politiche del 2018 come capolista alla Camera. Anche la lista è composta da candidati non residenti nel centro collinare. Ne fanno parte: Maurizio Cimò, Vincenzo Guardino, Maria Adele Fareri, Benedetto Giannotta, Antonio D’Abrosca, Marco Vita, Benedetta Giannotta, Caterina Lombardo, Massimiliano Vadalà.

Dopo la presentazione della lista, la commissione circoscrizionale ha però richiesto alucuni integrazioni documentali. Se arrivasse il via libera, i prossimi 8 e 9 giugno i cittadini di Forza d’Agrò saranno quindi chiamati a scegliere tra l’uscente Bruno Miliadò, la candidata dell’opposizione Melina Gentile e il catanese Giuseppe Manoli.

Articoli correlati