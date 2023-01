Elezioni a Taormina, Bolognari incassa il sostegno di Gullotta e Caltabiano - Tempostretto

Continuano le manovre politiche. Sul fronte opposto De Luca detta i tempi: domenica l'inaugurazione del comitato elettorale

TAORMINA – Dopo aver perso alcuni “pezzi” importanti di maggioranza, il sindaco uscente Mario Bolognari incassa il sostegno dell’assessore Francesca Gullotta e della consigliera Alessandra Caltabiano. Un sostegno che arriva attraverso due post Facebook delle dirette interessate.

Caltabiano: “Convinta adesione alla rielezione di Bolognari”

“Come cittadina, come imprenditrice e come consigliera comunale – ha scritto Alessandra Caltabiano – confermo la mia forte e convinta adesione alla rielezione del sindaco prof. Bolognari. Con coerenza e lealtà continuerò a condividere il progetto che è stato alla base della maggioranza che nel 2018 ha eletto Bolognari sindaco di Taormina”. La consigliere fa l’elenco delle cose fatte e dei traguardi raggiunti: “è stata posta fine al commissariamento decennale di Asm. È stato recuperato l’enorme ritardo lasciato dalla precedente amministrazione nel l’approvazione dei bilanci comunali. Il comune è stato indiscusso punto di riferimento durante i due anni di Covid grazie all’attività encomiabile del sindaco. Sono stati avviati progetti e finanziamenti Pnrr di enorme importanza per Taormina”. “Con senso di responsabilità – conclude la consigliera – ritengo quindi che vada data continuità all’attività che il sindaco prof. Bolognari ha avviato con impegno, capacità ed estremo rigore morale”.

Gullotta: “Bolognari è stato un pilastro”

Anche l’assessore Francesca Gullotta ha ribadito “la piena fiducia nel progetto “La nostra Taormina”, guidato dal prof. Mario Bolognari, un concittadino, un uomo dalla storia politica ammirevole per competenze e lungimiranza”. “In questi anni difficili – ha spiegato Gullotta – per la pandemia e per la situazione finanziaria dell’Ente, non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua presenza, mostrandosi per ciascuno di noi, sia cittadini, assessori, consiglieri, che impiegati, un pilastro costante, un riferimento rassicurante ed umano. Ha rappresentato la nostra Città con onore, inserendola nuovamente nelle relazioni extramoenia e riscuotendo apprezzamenti, dal momento che tutti riconoscono il suo valore e la sua autorevolezza. Mai assente, ha lavorato quotidianamente con l’unico obiettivo di riordinare la macchina amministrativa, assumendosi la responsabilità di far ripartire un sistema finanziario destrutturato ed è riuscito in questo dal momento che adesso finalmente abbiamo i conti in ordine e non solo. Scevro da interessi personali – ha proseguito l’assessore Gullotta – Bolognari ha rinunciato ad ogni compenso e non si è lasciato abbindolare o manipolare da nessuno. Ma forse è proprio per questo che ha fatto uscire allo scoperto molti Giuda Iscariota”.

“Io e il mio gruppo – ha concluso Francesca Gullotta – siamo onorati di aver lavorato con lui, di aver collaborato con un Sindaco operoso, onesto e trasparente nelle azioni, che legge e studia, che non gironzola o fa gossip nei bar ma che c’è sempre quando è necessario e utile e che appare preparato in ogni settore della pubblica amministrazione. Per queste semplici ragioni ma soprattutto per la nostra coerenza ed onestà intellettuale, per la sincerità e il rispetto, valori che riteniamo imprescindibili, continueremo con senso del dovere e con vera amicizia a sostenere la candidatura di Mario Bolognari”.

De Luca incontra i sostenitori del progetto

Intanto, il progetto per la candidatura di sindaco di Taormina di Cateno De Luca va avanti: “Nonostante la pioggia – ha evidenziato De Luca – abbiamo mantenuto l’impegno di incontrarci a Taormina per ringraziare tutti coloro che avendo cariche istituzionali hanno manifestato il sostegno al progetto”. Nelle ultime ore molti esponenti politici locali hanno scelto di sostenere la candidatura di De Luca, raccogliendo l’invito lanciato nelle scorse settimane. “Siamo stati chiari e apprezzo chi ha scelto di essere al mio fianco in un progetto che ha come interesse principale imprimere una marcia in più alla città. Il nostro cronoprogramma è già definito”.

Il cronoprogramma

Domenica 5 febbraio si inaugurerà il nostro primo comitato elettorale a Taormina centro in attesa di avere la disponibilità di appositi locali a Trappitello e nelle altre borgate. Entro domenica 26 febbraio si concluderà la redazione della parte generale del programma “Taormina unica e meravigliosa con Cateno Sindaco” per avviare il confronto con la comunità, le categorie produttive e le associazioni. Domenica 26 marzo sarà sottoscritto con tutti i sostenitori del nostro progetto il programma definitivo per essere presentato alla comunità. Il lunedì di Pasqua 10 aprile sarà resa pubblica la lista o le liste a sostegno del progetto “una marcia in più per Taormina”. Domenica 23 aprile sarà invece presentata la giunta comunale con De Luca Sindaco dei Taorminesi”.

