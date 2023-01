Taormina. Anche Corvaia e Gaberscek nel progetto Cateno De Luca sindaco - Tempostretto

La maggioranza si frantuma: con l'assessore e il presidente del Consiglio lasciano anche il consigliere Faraci e il delegato di Mazzeo

TAORMINA – “A causa di scelte politiche non sempre condivise, si è resa inevitabile la fine del rapporto con l’attuale maggioranza che trova nel sindaco Mario Bolognari, persona perbene e apprezzata, il punto di riferimento”. Così, in una nota, le tre componenti formate dal presidente del Consiglio Lucia Gaberscek e dal consigliere Manfredi Faraci (per Intesa Democratica), dal delegato di Mazzeo, Giuseppe Lo Turco (gruppo Muscolino) e dall’assessore Nunzio Corvaia, che “dopo una attenta fase di valutazione e dialogo hanno deciso di aderire al progetto dell’on.le Cateno De Luca”. Al progetto De Luca sindaco di Taormina avevano già aderito l’ex assessore Andrea Carpita, i consiglieri comunali Salvo Brocato, Giuseppe Sterrantino, Alessandra Cullurà, Salvo Abbate e il consigliere del Cda di Asm Stefano Loria.

