Elezioni amministrative. A Gioia Tauro, Simona Scarcello verso la vittoria

La città di Gioia Tauro per la prima volta avrà un sindaco donna

GIOIA TAURO – Nella sfida tutta interna la centrodestra per l’elezione a primo cittadino della città del Porto più grande del Mediterraneo, dov’è stato necessario un ulteriore turno di ballottaggio, Simona Scarcello è in vantaggio su Maria Rosaria Russo. Un vantaggio che va sempre più definendosi in favore della Scarcello e che salvo sorprese, pressochè improbabili, alla fine sarà lei ad essere eletta sindaco. Un risultato è comunque già acquisito, perchè alla fine Gioia Tauro per la prima volta avrà un sindaco donna.