Elezioni amministrative. Nel Reggino si vota in nove comuni - Tempostretto

Nel Reggino, si vota in 9 comuni: Bianco, Candidoni, Condofuri, Fiumara, Gioiosa Jonica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa cristina d’Aspromonte e Serrata

Chiuderanno alle 15:00 le urne nei comuni in cui si vota per il rinnovo delle amministrazioni comunali e a due ore dalla chiusura l’affluenza rimane bassa rispetto a cinque anni fa. Al voto sono chiamati complessivamente 790 comuni, 595 nelle regioni a statuto ordinario, 195 nelle speciali. Nel Reggino, sono nove i centri in cui si vota e sono: Bianco, Candidoni, Condofuri, Fiumara, Gioiosa Jonica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa cristina d’Aspromonte e Serrata.