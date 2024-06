Elezioni Comunali. Nino Cirino eletto sindaco di Rometta

Già assessore e vice sindaco nella precedente amministrazione Merlino, Nino Cirino trionfa alle elezioni comunali di Rometta

ROMETTA – È Nino Cirino il nuovo sindaco di Rometta. Assessore e vice sindaco nella precedente sindacatura, guidata dall’uscente Nicola Merlino, Cirino si è proposto come punto di continuità con i progetti amministrativi avviati nel Comune.

Primi festeggiamenti alla sede elettorale, dove il neo sindaco di Rometta ha ringraziato gli elettori per l’affetto ricevuto: «Sono molto emozionato per questo risultato -ha detto- vorrei ringraziare tutti i cittadini per avermi dato fiducia, sostegno e tanto affetto».

In queste elezioni comunali Nino Cirino è stato sostenuto dalla lista “Vivi Rometta” e ha trionfato con oltre 2000 preferenze sull’avversaria Melania Messina, sostenuta dalla lista “Generazione Rometta”. Nei prossimi giorni si conosceranno i nomi dei componenti della giunta che, guidata da Cirino, gestirà la macchina amministrativa del Comune.

