Elezioni, ecco i candidati del Pd in Sicilia: resta fuori l'uscente Navarra. I messinesi in... elenco - Tempostretto

Dentro D'Arrigo, Russo e Calabrò

PALERMO – Dopo i simboli arrivano i nomi. In mattinata ha iniziato a svelare i candidati l’ex sindaco di Messina Cateno de Luca, nel corso di una conferenza stampa. Poco dopo è giunta da Palermo la lista dei candidati alla Camera e al Senato del Pd, in Sicilia. Diversi i messinesi: da Giacomo D’Arrigo a Felice Calabrò e ad Antonella Russo. In lista per un posto alla Camera il segretario regionale Anthony Barbagallo.

Tra i candidati il vice segretario nazionale Giuseppe Provenzano. Fuori dalle liste gli uscenti Pietro Navarra e Fausto Raciti.

TUTTI I CANDIDATI DEL PD IN SICILIA:

Camera Sicilia 1-P01

Giuseppe Provenzano

Teresa Piccione

Carmelo Miceli

Milena Gentile

Camera Sicilia 1-P02

Giuseppe Provenzano

Giovanna Iacono

Gianluca Nuccio

Camera Sicilia 2-P01

Stefania Marino

Giacomo D’Arrigo

Simona Caudo

Camera Sicilia 2-P02

Valentina Scialfa

Cristina Buffa

Francesco Laudani

Camera Sicilia 2-P03

Anthony Barbagallo

Glenda Raiti

Giuseppe Calabrese

Valentina Abaro

Camera Sicilia 1-U01

Erasmo Palazzotto

Camera Sicilia 2-U01

Gigi Bellassai

Camera Sicilia 2-U03

Valentina Scialfa

Camera Sicilia 2-U05

Giuseppe Arena

Camera Sicilia 2-U06

Felice Calabrò

Senato Sicilia P01

Annamaria Furlan

Antonello Cracolici

Adriana Palmeri

Gandolfo Librizzi

Senato Sicilia P02

Antonio Nicita

Agata Iacono

Salvatore Branciforte

Antonella Russo

Senato Sicilia U06

Assegnato al PD.