Elezioni europee 2024. Entro il 7 giugno domande per presidente di seggio o scrutatore

All'interno i moduli da compilare

In occasione delle prossime Elezioni Europee 2024, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini, interessati ad un’eventuale nomina a presidente di seggio o a scrutatore nelle elezioni elettorali del Comune di Messina, possono manifestare la loro disponibilità, compilando il corrispondente modulo allegato a fine articolo da presentarsi, insieme alla copia di un documento di identità, entro venerdì 7 giugno 2024, alla mail elettorale@comune.messina.it o direttamente agli uffici del servizio Elettorale al piano terra di palazzo Zanca, sito in piazza Unione Europea 1.

La presentazione della domanda di disponibilità è volontaria e non comporta obbligo di nomina da parte del Comune di Messina. Chi aspirasse ad essere nominato scrutatore, presentandosi presso i seggi elettorali alle ore 9 di sabato 8 giugno 2024, in caso di assenza dei titolari, potrebbe avere la possibilità di essere nominato direttamente dal presidente di seggio.