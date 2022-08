Elezioni. Giochi fatti o quasi, anche nella Lega calabrese, nell'attesa del "nodo" Salvini - Tempostretto

Nell’attesa che il segretario della Lega, Matteo Salvini, decida se candidarsi o meno in Calabria, quattro sono i nomi certi del Carroccio

Dopo le candidature calabresi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e del cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda, in Calabria, anche la Lega si avvia a definire i suoi nomi nella varie caselle di Senato e Camera, in previsione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nell’attesa che il segretario della Lega, Matteo Salvini, decida se candidarsi o meno in Calabria, 4 sono i nomi certi che il Carroccio, posizionerà nello scacchiere del Centrodestra calabrese. La cosentina Simona Loizzo, attuale consigliere regionale, il coordinatore regionale del partito, Giacomo Saccomanno, il deputato uscente Domenico Furgiuele e l’attuale assessore regionale Tilde Minasi. Se Salvini si candiderà in Calabria nel listino proporzionale del Senato, la Loizzo dovrebbe essere dirottata nel plurinominale della Camera al primo posto seguita dal commissario regionale Saccomanno. Se Salvini dovesse optare per un’altra regione, nel primo posto del listino bloccato per Palazzo Madama andrà Simona Loizzo, alla Camera, Giacomo Saccomanno. Mentre, al deputato lametino uscente Domenico Furgiuele è toccato il collegio uninominale Corigliano Rossano-Crotone, all’assessore regionale al Welfare, Tilde Minasi il collegio uninominale di Calabria Sud.