Elezioni in 30 Comuni del Messinese, l’affluenza fino alle 19

Ecco i dati parziali tra ieri e oggi. E si vota entro le 23

Sfida elettorale nel Messinese: 10 Comuni pronti a eleggere i nuovi amministratori. Dal sito della Regione siciliana abbiamo i dati sull’affluenza riguardo al secondo giorno fino alle 19. Si vota entro le 23. Longi stacca tutti, per partecipazione, con il 65,86 per cento.

Brolo ha il 61,78 per cento di votanti. Mandanici vede come affuenza il 51,83%, Oliveri è al 51,09%, Forza D’Agrò 51,02 per cento, Condrò 61,38%, Rometta al 52,42%, Spadafora al 55,06%, Falcone al 50,73%, Leni 47,15 per cento.

