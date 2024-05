Elezioni, in corsa 267 candidati nei 10 Comuni messinesi al voto. Ecco chi sono

Alle urne l'8 e il 9 giugno (sabato e domenica). Liste e aspiranti sindaci

di Carmelo Caspanello

MESSINA – In provincia di Messina, il quadro delle elezioni comunali comincia a prendere forma. Tra l’8 e il 9 giugno prossimi, 10 Comuni saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci e consigli comunali (37 in tutta la Sicilia). I Comuni interessati sono Brolo, Falcone, Oliveri, Longi, Rometta, Spadafora, Leni, Condrò, Forza d’Agrò e Mandanici. Tutti hanno meno di 15mila abitanti, quindi in nessuno di essi sarà necessario il ballottaggio. Gli elettori di queste piccole realtà comunali avranno l’opportunità di scegliere tra un esercito di 267 candidati, suddivisi in 23 liste. Chi sono gli aspiranti sindaci e consiglieri comunali che si sfidano per ottenere la fiducia dei cittadini e guidare le sorti dei loro Comuni per i prossimi cinque anni? Di seguito all’articolo pubblichiamo tutti i candidati, alla carica di sindaco ed al Consiglio comunale.

Preferenze di genere. Gli elettori possono esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio comunale. Tuttavia, se scelgono di esprimere due preferenze, queste devono essere di genere diverso: una di genere femminile e una di genere maschile. Nel caso in cui entrambe le preferenze appartengano allo stesso genere, la seconda preferenza verrà annullata.

Voto per la Lista e il sindaco. È importante ricordare che il voto espresso per una lista si estende automaticamente al candidato sindaco ad essa collegato. Tuttavia, il contrario non è vero: il voto per il candidato sindaco non influisce sulla lista di appartenenza.

Orari e affluenza alle Urne. Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Saranno pubblicate quattro rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto, con il confronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative nei Comuni interessati. I risultati dell’affluenza saranno diffusi ai seguenti orari: sabato 8 giugno alle 23:30; domenica 9 giugno alle 12,30, 19,30 e 23,30.

Scrutinio e Possibile Ballottaggio. Lo scrutinio dei voti avrà inizio a partire dalle ore 14 di lunedì 10 giugno. Nel caso in cui nessun candidato sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà a un eventuale turno di ballottaggio. Quest’ultimo si svolgerà domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.

TUTTE LE LISTE

BROLO:

Lista “Scriviamo il futuro”:

Candidato sindaco : Giuseppe Laccoto

: Giuseppe Laccoto Manuel Agnello

Amedeo Arasi

Nino Bonina

Domenica Caccetta

Cono Condipodero

Piero Faustino

Tina Fioravanti

Alessandra Gagliardo

Mimmo Magistro

Catia Monastra

Linda Piscioneri

Nuccio Ricciardello

Carmelo Ziino

Lista “Per il Territorio”:

Candidata a sindaca : Maria Vittoria Cipriano

: Maria Vittoria Cipriano Anna Maria Baratta

Carmelo Castrovinci

Sara Ceraolo

Maria Rosa Fasolo

Cinzia Messina

Francesca Milazzo

Giuseppe Miraglia

Alessio Pruiti

Maria Enrica Puglisi

Daniele Ricciardo

Lorenzo Serrao

Marco Solano

FALCONE:

Lista “ViViamo Falcone”:

Candidato a sindaco : Carmelo Paratore

: Carmelo Paratore Marco Filiti

Lucia Barone

Antonino Donato

Valentina Certo

Valentina Di Pietro

Salvatore Giuffrè

Cristian Gullo

Carmen Lionti

Francesca Recupero

Samuele Stroscio

Assessori designati: Valentina Certo e Antonino Donato

Lista “Falcone risplende”:

Candidato a sindaco : Pasquale Bucolo

: Pasquale Bucolo Calogera Calà

Antonella Calabrese

Carmelo Caliri

Salvatore Famà

Giuseppe Imbruglia

Monica Barbara La Macchia

Giovanna La Spada

Francesco Maiorana

Emanuele Minghetti

Aljona Papa

Assessori designati: Carmelo Caliri e Francesco Cambria Terranova

OLIVERI:

Lista “SiAMOliveri” : Candidato sindaco : Michele Pino Lorenzo Barresi Giuseppa Boncoddo Andrea Cangemi Franca Iarrera Fabio Nasisi Girolamo Pino Stefania Presti Gaetano Puliafito Francesco Scardino Patrizia Scardino Assessori designati : Giusy Boncoddo e Francesco Scardino



: Lista “OLIVERI” : Candidato sindaco : Francesco Iarrera Alessandro Rosa Stefano Barresi Francesca Bertino Marco Crisafulli Francesco Gregorio Lorenzo Italiano Tindaro Lembo Domenico Lombardo Salvatore Saporito Concetta Triscari Barberi

:

LONGI:

Lista “Vivere Longi” : Candidato sindaco : Antonino Fabio Eleonora Bellissimo Roberta Calcò Albina Carcione Salvatore Carcione Francesco Corrao Davide Fabio Salvatore Fabio Marco Miceli Giuseppe Vicario Leone Zingales Assessori designati : Roberta Calcò e Francesco Corrao



: Lista “Rinascita Longese” : Candidato sindaco : Calogero Lazzara

: Giuseppe Carcione

Valentina Conti Nibali

Calogero Fabio

Salvatore Fabio

Antonino Lazzara

Antonino Miceli

Ambra Pidalà

Giuseppe Protopapa

Chiara Russo

Concettina Sutera Assessori designati : Carmelo Caputo e Valentina Conti Nibali



ROMETTA

Lista “Generazione Rometta” : Candidata a sindaco : Melania Messina

: Paolo Saija

Antonio Barbera

Antonella Bertino

Roberta Faustini

Giuseppe Formica

Alessia Guerriero

Natalina Rantuccio

Peppe Rizzo

Giuseppe Saija

Giusy Sorrenti

Letterio Sorrenti

Nino Visalli Assessori designati : Antonio Barbera, Peppe Rizzo e Antonino Visalli



Lista “Vivi Rometta” : Candidato a sindaco : Nino Cirino Marica Bisazza Roberto Bottaro Roberto Cordaro Nadia Grisolia Alessandro Nava Nicola Patti Francesco Rizzo Nives Russo Antonio Saija Francesca Sesta Riccardo Venuto Paola Visalli Assessori designati : Roberto Bottaro e Puglisi Giovanni. Giuseppe Saija designato Vicesindaco

:

SPADAFORA

Lista “Per Spadafora” : Candidata a sindaco : Tania Venuto

: Santi AbbateFrancesco Aloe

Giovanna Grazia Costantino

Salvatore Currò

Antonello Ialacqua

Pinuccio MentoIrene Antonucci

Jessica Molica

Giancarlo Formica

Marilena MondoF

rancesco Rigano Chiara Bottaro



Lista “Rinasce Spadafora” : Candidato Sindaco : Lillo Pistone Jessica Bottaro Alessandro Cantilonne Barbara D’Angelo Lucia Farsaci Andrea Giacobbo Pinella Giacobbo Pasqualina Giannone Filippo Giordano Flavia Ialacqua Giuseppe Ialacqua Sebastiano Pino Giovanni Scibilia



: Lista “Riprendiamoci Spadafora” : Candidato Sindaco : Pinuccio Nomefermo Cristian Alessi Tania Barbato Davide Cannuli Mara Carulli Grazia Casella Tony Ceraolo Matteo Cordaro Rosalba Gangemi Giulia Giacobbo Angela Golfo Roberto Gringeri Andrea Stracuzzi

:

LENI

Lista “Tutti Insieme per Leni” Candidato sindaco: Claudio Rugolo Alessandro De Fina

Candidato sindaco: Claudio Rugolo Elio De Losa

Paola Donato

Gianluca Galletta

Antonina Lopez

Cinzia Mirenda

Albino Russo

Adriana Zagami

Elia Zagami Maria Rosa Zagami



Lista “Siamo Leni” : Candiato sindaco: Ireneo Giardinello Nicolas Vittorio Bartolone

: Candiato sindaco: Ireneo Giardinello Valerio De Fina

Lucrezia Galletta

Maria Rita Lo Schiavo

Piero PodettiSantina Podetti

Fabrizio Saltalamacchia

Giuseppe Scafidi

Giuseppe Stagni Elsa Sonia Zampetti



Lista “Evoluzione Lenese” : Candidato sindaco: Sergio Russo Veronica Biviano

: Candidato sindaco: Sergio Russo Giuseppe Catania

Raffaella Interrera

Cristian Morello

Benito Previti

Loredana Rando

Salvatore Ravidà

Sergio Russo

Claudio Saltalamacchia Kevin Taranto



CONDRO’

Lista “CONDRO’ PER TUTTI” : Candidato Sindaco : Giuseppe Catanese Vito Rizzo Francesca Bruno Santina Di Stefano Nancy Pitrone Anna Pollino Concetta Rizzo Daniele Catalano Alessandro Celi Sebastiano Ficarra Nicola Isaia

:



Lista “RINASCITA CONDRONESE” : candidato sindaca: Nancy Grimaldi Francesco Basile

: candidato sindaca: Nancy Grimaldi Salvatore Campagna

Pietro Cicorella

Roberto D’Angelo

Angelica Esposito

Antonino Graziano

Nancy Grimaldi

Maria Rosa Maimone

Nicola Milicia David Schepisi



FORZA D’AGRO’

Lista “INSIEME” : Candidato Sindaco : Bruno MiliadòCarmelo LombardoPietro Bartolone (detto Piero)Joseph Bondì (detto Pippo)Maria Domenica CasablancaGiorgio ChillemiGabriela Ciobanasu (detta Gabry)Anna CoppolinoAntonio Giuseppe Di CaraEmanuele Giuseppe Di CaraCristina Santoro

:



Lista “L’ALBA DI UN NUOVO SOLE” : candidata sindaca: Melina Gentile Giulietta Verzino

: candidata sindaca: Melina Gentile Valentina Brianni

Nicolò Gentile (detto Nicola)

Vincenzo Salvatore Gullotta (detto Enzo)

Tina Domenica Lombardo

Erminia Mustafì (detta Marina)

Simone RussoSantino Spadaro Pasquale Stracuzzi Carmelo Lombardo



MANDANICI