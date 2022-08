Elezioni in Sicilia. La carica delle 38 liste - Tempostretto

Ecco chi partecipa alle regionali del 25 settembre per rinnovo dell'Ars e corsa alla presidenza

SICILIA – La corsa alla presidenza e le elezioni all’Ars. Come informa Ansa Sicilia, sono 38 i contrassegni delle liste presentate all’assessorato regionale alla Funzione pubblica a Palermo. Tra il 21 e il 23 agosto dovrà avvenire la presentazione dei candidati.

Sei liste sono a sostegno dell’ex presidente del Senato Renato Schifani, per il centrodestra. Quattro a favore di Caterina Chinnici, candidata per il centrosinistra. Tre per Cateno De Luca, aspirante “sindaco di Sicilia”, mentre il vicepresidente della Regione Gaetano Armao è sostenuto da Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi.

Le 38 liste

Ecco le liste presentate: Basta Mafie, Ppa popolo partite Iva, Siciliani liberi, Sicilia Vera, Lavoro in Sicilia, Prima l’Italia, Partito liberale italiano, Orgoglio siculo, Giovani siciliani, Pci, Italia unione di centro, Impresa Sicilia, Autonomia siciliana, Movimento 5 Stelle 2050, Identità siciliana, Terra d’amuri, Movimento italiano C 21, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Fiamma Tricolore, Noi con l’Italia , Democrazia cristiana, Schifani, Forza Italia Berlusconi, Forza Italia, Pd Chinnici, Insieme, Forza Italia Berlusconi, Presidente Renato Schifani, Caterina Chinnici presidente, Democrazia liberale, Italia Sovrana e popolare, Schifani presidente Udc, Autonomia siciliana trasporti, Popolari e autonomisti, Azione- Italia viva Calenda, Cento Passi per la Sicilia Claudio Fava, Forza Italia Berlusconi, Noi con Schifani presidente.