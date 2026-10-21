 Elezioni a Messina, il Tar respinge il ricorso: Basile resta sindaco

Elezioni a Messina, il Tar respinge il ricorso: Basile resta sindaco

Marco Ipsale

Elezioni a Messina, il Tar respinge il ricorso: Basile resta sindaco

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 10:16

La Sezione Quinta di Catania conferma la legittimità della proclamazione degli eletti e degli atti di indizione delle votazioni di maggio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso presentato contro gli esiti delle elezioni amministrative del Comune di Messina e i relativi atti di indizione. Il dispositivo di sentenza, emanato dalla Quinta Sezione, conferma la piena regolarità delle procedure elettorali che hanno portato alla proclamazione del sindaco Federico Basile e del Consiglio comunale.

Un risultato previsto, dopo che già era arrivata la stessa sentenza per il caso simile di Barcellona.

L’oggetto del contenzioso

L’azione giudiziaria era stata promossa da Salvatore Bucceri e Sebastiano Dibilio, rappresentati dagli avvocati Angelo Giorgianni e Paolo Starvaggi, mentre il Comune di Messina era difeso dall’avvocato Santi Delia. Il ricorso puntava all’annullamento del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del 27 maggio 2026, relativo alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri, oltre al successivo verbale di insediamento del consiglio comunale del 20 giugno.

Nel mirino dei ricorrenti erano finiti anche i provvedimenti presupposti emanati dalle istituzioni regionali e prefettizie. In particolare, venivano contestati la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana e il decreto assessoriale di indizione dei comizi per le consultazioni del 24 e 25 maggio 2026, insieme alle note del Dipartimento delle Autonomie Locali e della Prefettura di Messina.

La decisione dei giudici amministrativi

I giudici amministrativi (Agnese Anna Barone Presidente ed Estensore, Giovanni Giuseppe Antonio Dato Consigliere e Salvatore Ermete Massimo Accolla Primo Referendario), all’esito dell’udienza pubblica, hanno pronunciato il dispositivo che rigetta integralmente il ricorso.

Con la decisione è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti coinvolte, tra cui figurano l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, la Prefettura e il Comune di Messina. Il Tribunale ha infine ordinato l’immediata esecuzione della sentenza e mandato alla Segreteria di trasmettere le comunicazioni di rito al sindaco e alla Prefettura di Messina.

Le ragioni saranno esposte in motivazione, non ancora pubblicate.

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