Elezioni suppletive a Reggio Calabria, alle 19 ha votato solo il 10,26%

Si vota anche lunedì fino alle 15. 4 i candidati per il seggio alla Camera dei deputati

REGGIO CALABRIA – L’affluenza è decisamente bassa. Alle 19 di oggi, per le elezioni suppletive, ha votato solo il 10,26 per cento. Si tratta di un voto per la Camera dei deputati nel collegio 5 Reggio Calabria- Locri.

Si tratta del seggio lasciato libero dal neo sindaco Francesco Cannizzaro.

Quattro anni fa l’affluenza era al 35,48% allo stesso orario, ma con un voto in un solo giorno.

Si vota pure lunedì fino alle 15.

In competizione ci sono Fabio Roscioli, candidato per il centrodestra e tesoriere di Forza Italia, avvocato della Fininvest e della famiglia Berlusconi; Domenico Giannetta per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e che è l’ex capogruppo di FI in Consiglio regionale; Francesco Antonio Benedetto, per il centrosinistra, e Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, movimento antieuropeista. Ma tutti gli occhi sono puntati sullo scontro fratricida a destra in vista delle nazionali.

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