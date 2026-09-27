 Top Spin Messina. La doppietta di Ursu non basta, Muravera vince al quinto

Top Spin Messina. La doppietta di Ursu non basta, Muravera vince al quinto

Simone Milioti

Top Spin Messina. La doppietta di Ursu non basta, Muravera vince al quinto

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domenica 27 Settembre 2026 - 19:15

Prima sconfitta per la Top Spin Messina in stagione ma arriva comnuque un punto per la classifica in Serie A1

Nella gara valida per la seconda giornata di Serie A1, a chiusura del concentramento presso il Centro Sportivo Bonacossa di Milano, la Top Spin Messina Amtivo cede per 2-3 al Muravera Tennistavolo in una sfida all’ultimo respiro. Per i ragazzi guidati in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso la doppietta siglata dal solito Vladislav Ursu. Il ko di misura maturato contro i sardi lascia l’amaro in bocca, ma vale comunque un punto in classifica. Risultato che assegna due punti ai sardi e uno alla formazione del presidente Giorgio Quartuccio che torna da Milano a quota 4, al terzo posto in classifica, dopo il week-end che ha dato ufficialmente il via alla Serie A1. 

Top Spin Messina – Muravera 2-3

Sotto la direzione arbitrale di Caterina Faragò, nel primo singolare della serie Niagol Stoyanov è andato ad un soffio dalla rimonta contro Deni Kozul. Partenza sprint (5-0) del livornese, agganciato poi sul 5-5. Kozul è filato via (9-6), Stoyanov ha accorciato (9-6), ma il set è finito nelle mani dello sloveno per 11-8. Sul 10-6 per Kozul nel secondo parziale, Stoyanov ha tirato fuori gli artigli sventando i primi tre match-point, ma dopo il time-out chiamato dal giocatore dei sardi è arrivato l’11-9. La riscossa di Stoyanov è cominciata nel terzo, in cui ha accelerato da 3-3 a 6-3, approdando quindi al 9-5. I quattro punti di fila di Kozul hanno rimesso tutto in equilibrio, ma Stoyanov ha timbrato i due decisivi. Sul filo anche la quarta frazione. Stoyanov si è portato da 6-6 a 8-6 e al 10-8 ha subito trasformato il set-point, prolungando la contesa alla “bella”. Nel quinto il giocatore della Top Spin è rimasto a contatto fino al 5-4, dopo Kozul ha preso il sopravvento e sul 10-5 ha capitalizzato il secondo match-point per chiudere (11-6).

Da batticuore il duello tra Vladislav Ursu e Artur Abusev, con il moldavo vittorioso per 3-2. Avvio travolgente (7-1) di Ursu che sul 10-3 ha dovuto attendere il quarto set-point (11-6) per tagliare il traguardo. Nel secondo ad Ursu non è stato sufficiente il 4-1 iniziale per rimanere tranquillo, con Abusev che ha pareggiato presto i conti (4-4). Ripreso anche da 8-6 a 8-8, l’atleta di punta della Top Spin ha avuto un set-point sul 10-9 e un altro ancora sull’11-10, senza trasformarli. Alla seconda occasione è stato, invece, Abusev a prevalere (14-12), facendo cambiare l’inerzia. Il russo ha dilagato (6-0) nel terzo, ma Ursu si è rimesso in carreggiata (8-7), annullando anche due set-point al rivale (8-10). Rispettivamente altre due chances ai vantaggi per il russo e una per Ursu, prima del 15-13 di Abusev. Strada in salita per Ursu, sotto anche per 2-5 nel quarto. Il moldavo, mai domo, sfoggiando tutte le sue qualità, ha però capovolto le sorti, balzando da 5-6 a 11-6 e rinviando il discorso alla “bella”. Denso di emozioni il quinto parziale. Splendido avvio (7-3) di Ursu, che sul 10-7 è stato ad un centimetro dalla vittoria. I tre match-point sono però sfumati e tutto è tornato in discussione. Alla quarta opportunità, grazie ad uno strepitoso rovescio incrociato, Ursu ha festeggiato il 12-10, regalando in maniera spettacolare alla Top Spin l’1-1.

Lubomir Pistej è stato superato da Francesco Trevisan per 1-3 nella gara tra generazioni a confronto. Il giovane talento del Muravera si è aggiudicato il primo set per 11-0. Lo slovacco ha reagito nel secondo, scappando sul 7-4. Giunto al 10-8, Pistej ha sprecato i due set-point, dovendo produrre un ulteriore sforzo per imporsi 12-10. Giocato punto a punto il terzo parziale. Da 3-0 per Trevisan a 3-3, sul 9-9 è stato il giocatore in forza ai sardi a firmare l’11-9. Nel quarto, dal 7-7, è stato ancora Trevisan a piazzare l’allungo: 11-7 e 2-1 per Muravera. Doccia fredda per la Top Spin.

Vladislav Ursu, da vero leader, è stato nuovamente protagonista battendo Deni Kozul per 3-1. Senza storia il primo set, dominato (11-2) dallo straripante moldavo. Pure nel secondo Ursu ha sempre tenuto le redini, allungando da 4-4 a 7-4. Con quattro set-point (10-6) disponibili il discorso è stato archiviato al secondo (11-7). Complice un calo di tensione di Ursu, l’avversario è tornato in partita spingendo (6-1) all’inizio del terzo parziale. Il giocatore della Top Spin ha recuperato fino al 6-6, ma Kozul si è comunque imposto per 11-8. Nella quarta frazione break fondamentale di Ursu da 4-4 a 8-4 e marcia trionfale tra gli applausi verso l’11-7.

Sul 2-2, destini delle due squadre affidati a Niagol Stoyanov e Artur Abusev. Grande rammarico per il livornese nel primo set, in cui era stato bravo a portarsi sul 10-8, vedendo però annullati i due set-point e cedendo alla fine per 10-12. Partenza difficoltosa nel secondo, con Abusev avanti 5-1. Stoyanov è rimasto attaccato (9-8), subendo tuttavia gli ultimi due punti. Nessuna voglia di arrendersi da parte di Stoyanov, come testimoniato dal 7-1 nel terzo parziale. Abusev è rientrato da 9-5 a 9-9, sventando anche la successiva palla set di Stoyanov. Sull’11-10, invece, il livornese non ha fallito. Nel quarto Abusev è volato sul 9-3, con Stoyanov assai caparbio nel ridurre al minimo il gap (9-8). Disinnescato il primo match-point, il giocatore della Top Spin nulla ha potuto sul secondo e Abusev ha prevalso per 11-9, confezionando il definitivo 3-2 di Muravera.

Tabellino, risultati e classifica

Deni Kozul-Niagol Stoyanov 3-2 (11-8, 11-9, 9-11, 8-11, 11-6)
Artur Abusev-Vladislav Ursu 2-3 (6-11, 14-12, 15-13, 6-11, 10-12)
Francesco Trevisan-Lubomir Pistej 3-1 (11-0, 10-12, 11-9, 11-7)
Deni Kozul-Vladislav Ursu 1-3 (2-11, 7-11, 11-8, 7-11)
Artur Abusev-Niagol Stoyanov 3-1 (12-10, 11-8, 10-12, 11-9)

I risultati della 2^ giornata di Serie A1: Apuania Carrara-Tennistavolo Sassari 3-1; TT Reggio Emilia-Città di Siracusa 1-3; Muravera TT-Top Spin Messina Amtivo 3-2; Santa Tecla Nulvi-Marcozzi Cagliari 3-1.

Classifica: Città di Siracusa 6 punti; Muravera TT 5; Top Spin Messina Amtivo 4; Santa Tecla Nulvi, Apuania Carrara 3; TT Reggio Emilia 2; Marcozzi Cagliari 1; Tennistavolo Sassari 0.

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