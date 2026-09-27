Athletic Gioiosa-Acr Messina, Torrisi: “Vittoria ottenuta col giusto atteggiamento e solidità difensiva”

Le parole del tecnico Alfio Torrisi nel post partita della terza giornata di Eccellenza

MESSINA – Il Messina vince al comunale di Gioiosa Marea per una rete a zero arrivata nel primo tempo dal mancino di Sarao. Queste le parole nel post partita di mister Alfio Torrisi: “Una vittoria fondamentale e importante. Mi è piaciuto quello che volevo vedere, l’atteggiamento. Sono le prime gare del campionato bisogna soltanto pensare a vincere. Abbiamo saputo difendere a denti stretti quando ci siamo abbassati. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi e di questi tre punti fondamentali per il nostro percorso in un campo difficile con un avversario che merita tanto rispetto”.

Proseguendo la sua analisi sul campionato l’allenatore spiega: “Questa è una categoria dove l’unica cosa che serve è l’agonismo, sapere combattere, sapere lottare pallone su pallone, andare a duello e cercare di vincerlo e poi tutto il resto viene da sé. Non possiamo pensare, in questo momento specialmente, con una squadra del tutto nuova, un cantiere aperto, una squadra che pian piano sta cercando di diventare squadra, sta cercando di plasmare, di mettere in atto concetti per cui lavora. Ci vuole del tempo, però il tempo non ne abbiamo per vincere”.

Tornando sulla vittoria di misura aggiunge: “Dobbiamo essere concreti, cinici e dobbiamo portare i punti a casa perché abbiamo un obiettivo da raggiungere e ogni settimana e ogni tappa è fondamentale per portare i tre punti a casa. Tre punti fondamentali, tre punti che si possono considerare una gara sporca vinta contro un buon atletico gioiosa che ha fatto un’ottima gara e potrebbero essere determinate queste vittorie.

Infine sui tifosi tutti insieme nel settore ospiti conclude: “Mi sono commosso a dirti la verità, perché per la prima volta ho visto tutta la tifoseria in gruppo, tutta unita e oggi questo non ti nascondo e mi ha fatto commuovere perché uniti si vince. Spero e mi auguro che col passare del tempo possa diventare questa una costante perché penso che tutti uniti in questa categoria possiamo diventare imbattibili, invincibili. La vittoria oggi la dobbiamo dedicare a loro perché l’hanno meritata, perché è tutta loro, perché ci hanno spinto anche in momenti quando difendevamo a denti stretti e vedere il settore tutto unito, colorato di rosso e di giallo e oggi veramente per me è stato un motivo d’orgoglio e mi sono emozionato”.