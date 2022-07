Elvira Amata contro l'Asp Messina: "Perché non si prorogano i contratti di alcune unità?" - Tempostretto

10 tecnici della prevenzione nell'ambito dell'emergenza Covid hanno ricevuto una lettera in cui si spiega che i contratti non saranno rinnovati

La capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, Elvira Amata, in qualità di componente della commissione salute denuncia quanto accaduto a “10 tecnici della prevenzione nell’ambito dell’Emergenza Covid 19”. Loro, tutti “con il contratto libero professionale in scadenza”, hanno ricevuto due giorni fa, nell’ultimo giorno di lavoro una lettera dall’Asp Messina “in cui si comunica che non verrà rinnovato il loro contratto, così come a psicologi, assistenti sociali e biologi impegnati nei tamponi a tappeto”.

La denuncia di Elvira Amata arriva di pari passo con la richiesta alla presidente della Commissione salute, Margherita La Rocca Ruvolo, di accertare la situazione venutasi a creare e convocare i vertici dell’Asp di Messina e della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid in audizione a Palermo, con la presenza dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

“La pandemia – spiega Elvira Amata – non è ancora terminata, anzi assistiamo e registriamo una forte impennata dei contagi tale da far schizzare l’indice Rt ben sopra la soglia di 1. E’ strano che la cabina di regia sanitaria nata dal combinato disposto tra il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze e il commissario dell’Asp di Messina Alagna, non abbia intrapreso nel tempo alcun percorso o provvedimento utile a prorogare le unità escluse alla stregua di altre contrattualizzate sempre nell’ambito della stessa emergenza, per le quali sembrerebbe che si stia profilando all’orizzonte un provvedimento di proroga sino al 30 settembre. Forse i non prorogati sono di figli di un Dio minore?”