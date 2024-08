Emergenza acqua e apertura delle scuole, il Pd incalza Basile

Il Partito democratico: "Amministrazione e Amam stanno pensando a come affrontare il problema a settembre?"

MESSINA – “Messina e la mancanza d’acqua. La Giunta Basile e l’Amam si stanno attrezzando in vista dell’apertura delle scuole i primi di settembre?”. A porre la questione è il coordinamento provinciale del Pd. Il Partito democratico ha istituito l’Osservatorio permanente sulla crisi idrica.

Sottolinea in una nota il Pd: “Visto che nessuno può aspettarsi un miracolistico aumento dell’acqua, il problema sarà di pressante attualità tra qualche settimana. Le scuole, senza acqua, non possono aprire. Auspichiamo che, come sul razionamento, l’amministrazione comunale e l’Amam rispondano presto alle sollecitazioni dell’Osservatorio, che evidentemente vanno nella giusta direzione. Se la componente politica non lo farà, speriamo lo faccia almeno il supertecnico Salvo Puccio, direttore generale del Comune. Oltre che coordinare tutta la macchina comunale, Puccio ha una esperienza nel settore, essendo stato presidente e direttore generale di Amam”.

