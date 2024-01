“Emergenza fognatura in via del Santo Vico 1” VIDEO

Un lettore sollecita le istituzioni a trovare una soluzione strutturale. Abbiamo segnalato ad Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nel video che vi trasmetto ci troviamo in via del Santo Vico 1, n. 2. Questa è la situazione che dobbiamo sopportare da circa un mese. Una situazione di degrado ingiustificabile. Credo che anche noi abbiamo diritto ad avere un servizio di fognatura funzionante. Vengono di tanto in tanto i tecnici dell’acquedotto a verificare, poi inviano il camion di spurgo e la situazione si risolve per un paio di giorni, per poi ricominciare. Davvero insostenibile”.

Evidenzia il lettore: “Oltre al degrado, si aggiunge una situazione di pericolo perché la fuoriuscita continua dei liquami comporta che la strada si trasformi in un manto scivoloso, dove già tante volte diverse persone sono cadute. Aggiungo che questi liquami nauseabondi impregnano tutto il comprensorio di un fetore indescrivibile”.

