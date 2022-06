Emergenza rifiuti a Milazzo, domani sospeso ritiro indifferenziata

La temporanea chiusura della discarica di Trapani ha generato alcune criticità nel servizio di raccolta rifiuti nel comune di Milazzo

MILAZZO – Criticità nella raccolta dei rifiuti a Milazzo. Diversi i disagi vissuti dalla città mamertina, a causa della temporanea chiusura della discarica di Trapani comunicata la scorsa settimana al comune.

Con i mezzi della ditta incaricata del servizio carichi di rifiuti, l’amministrazione ha deciso di sospendere per la giornata di martedì il ritiro del rifiuto indifferenziato. Una decisione scaturita dalla necessità di garantire almeno il ritiro dell’umido, un tipo di rifiuto maggiormente soggetto a deperimento e all’emanazione di cattivi odori.

L’obiettivo, dunque, è permettere il ritiro dei rifiuti almeno per la giornata di giovedì -quando sarà previsto il ritiro dell’umido. Sarà sacrificata tuttavia la raccolta dei rifiuti dai cestini.

In una nota del comune alcuni chiarimenti sulla vicenda: «L’amministrazione -si legge- è in costante contatto con la Regione per cercare di ricevere delle soluzioni idonee a sbloccare una emergenza che rischia di avere ripercussioni pesanti soprattutto per località turistiche come Milazzo. Ancora una volta il sindaco coglie l’occasione per invitare i cittadini, coloro che rivendicano con orgoglio la loro appartenenza alla città, alla collaborazione, evitando atteggiamenti che mortificano l’etica e la civiltà».