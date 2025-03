Enna, primo congresso della Lega in Sicilia

"Hanno aderito al partito più di 3000 sostenitori", annuncia il commissario regionale Nino Germanà

La Lega e il suo primo congresso in Sicilia. L’appuntamento è venerdì 14 marzo, presso il “Federico II Palace Hotel” a Enna, per eleggere i delegati al congresso federale del 5 e 6 aprile a Firenze. Sono chiamati a votare i militanti di tutte le province.

Alle 15, il commissario regionale Nino Germanà farà l’intervento di saluti. Seguiranno i parlamentari sul lavoro fin qui svolto, sugli obiettivi da raggiungere e sull’organizzazione del partito.

“Quest’anno hanno aderito al partito più di 3000 sostenitori e 525 sono i militanti aventi diritto al voto: record storico di tutti i tempi. La partecipazione attiva dei militanti è essenziale per contribuire al processo elettivo e rafforzare il ruolo della nostra comunità politica. Si tratta di un passaggio determinante per il percorso che ci attende. L’ordine del giorno prevede l’elezione dei delegati al congresso federale, un momento cruciale per il nostro partito”, dichiara il senatore e commissario regionale della Lega Nino Germanà.

Continua il senatore: “Oltre alle elezioni dei delegati, Enna sarà anche un’occasione per trascorrere con tutti i nostri parlamentari e tutti i nostri militanti una giornata di confronto per strutturare sempre di più il partito e per prepararci anche alle imminenti elezioni provinciali. La Lega in Sicilia è sempre più radicata e forte, e continueremo a crescere così da poter portare sempre più istanze per i territori e i nostri cittadini”.

