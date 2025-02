La Lega si prepara alle elezioni provinciali di aprile, Germanà: “Liste in tutti i collegi in Sicilia”

Il senatore: "Serve una riflessione sul sistema elettorale"

La Lega si prepara alle elezioni provinciali in Sicilia del 27 aprile. Il segretario siciliano Nino Germanà ha spiegato che il partito è “fortemente impegnato nella preparazione delle liste per le elezioni di secondo livello che coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali di tutta la Sicilia. C’è già un accordo per l’indicazione dei candidati alla presidenza delle province con uno schema che prevede l’equilibrio tra tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Per quanto ci riguarda, le nostre liste saranno presenti in tutti i collegi con l’obiettivo di rafforzare la maggioranza politica che in atto governa anche la nostra regione”.

“Come partito, però – ha proseguito – non possiamo sottrarci ad una riflessione ad alta voce, considerando che il sistema migliore per rilanciare le province e le città metropolitane è quello del suffragio universale. Abbiamo riscontrato recentemente alcune differenze nei partiti della maggioranza e tale situazione non ha consentito di far varare una norma nazionale per il superamento della legge Delrio nella nostra regione che, ricordiamo, ha potestà normativa esclusiva in materia di leggi elettorali riguardo anche gli enti locali. Tanto che l’elezione diretta del sindaco è stata introdotta in Sicilia prima della riforma nazionale”.

Articoli correlati