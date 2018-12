Roccalumera. Assestamento di Bilancio, via libera del Consiglio

ROCCALUMERA - L’Amministrazione comunale ha espresso viva soddisfazione in merito all’approvazione in Consiglio comunale dell’assestamento di Bilancio. “Assestamento – evidenzia il capogruppo di Maggioranza, Natia Basile - che ci ha consentito di postare in bilancio per il triennio 2018-2020 448mila e 489 euro per il contenzioso e 116 mila euro per l’Ufficio tecnico comunale, per un totale complessivo di 564 mila e 489 euro. Provviste finanziarie – prosegue - che ci permettono e ci consentono di dire che a partire da oggi Roccalumera si è liberata di ogni fardello debitorio esistente.

Con quest’ultima manovra finanziaria abbiamo fatto emergere, infatti, ogni tipo di sofferenza debitoria esistente, dando ad ognuna di essa la copertura finanziaria dovuta. In conseguenza, possiamo definire il nostro Comune, un palazzo di vetro. Cristallino e trasparente. In tutto questo – aggiunge il capogruppo di maggioranza - siamo stati aiutati dal recente indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte dei Conti, che ha dato facoltà alle pubbliche Amministrazioni alla rateizzazione in tre anni del pagamento dei debiti con il semplice consenso dei creditori. Prassi per la verità già collaudata in occasione dell’assestamento del novembre 2017”.

Basile ha tenuto a sottolineare che “malgrado le emergenze finanziarie legate alle sofferenze esistite, l’Amministrazione, capeggiata dal sindaco Gaetano Argiroffi, ha riservato, in sede di pianificazione dei conti, risorse in favore delle categorie di soggetti disagiati per ben 200 mila euro. Uomini e donne che hanno avuto meno opportunità di vita ed un destino meno benigno. Questa Amministrazione, in passato ed oggi più che mai, ha dedicato la massima attenzione a chi ha avuto meno chance nella vita, caratterizzando un tratto specifico della sua azione e da esso non intende discostarsi”. Infine “un plauso all’operato di Luciano Scala, capo dell’Area Finanziaria, unitamente a tutti i suoi collaboratori, fra cui Natale Franzone, per averci consentito in appena 17 giorni di approvare due documenti contabili di vitale importanza per il nostro Comune, profondendo energie e dedizioni massime, senza risparmio di tempo”.